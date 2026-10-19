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19 октября, 13:38

Политика

Жапаров заявил, что оппозиция предлагала использовать Киргизию для революции в Казахстане

Фото: ТАСС/ЕРА/IGOR KOVALENKO

Беглый казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов 6 лет назад предлагал использовать территорию Киргизии для подготовки революции в Казахстане. Об этом президент Киргизии Садыр Жапаров рассказал в интервью изданию super.kg.

По его словам, Аблязов позвонил ему во время революционных событий в Киргизии осенью 2020 года, в результате которых ушел в отставку президент Сооронбай Жээнбеков. Сначала собеседник хвалил Жапарова одну–две минуты, а затем попросил помощи.

"Прошу тебя помочь нам, если ты разрешишь, я полечу в Бишкек, где буду сидеть и организовывать революцию в Казахстане", – привел слова Аблязова Жапаров.

Беглый оппозиционер тогда также заверил политика, что у него есть гражданство Киргизии. Тем не менее Жапаров ответил, что не вмешивается в политику соседних стран и не будет портить отношения с Казахстаном из-за Аблязова. Он также посоветовал собеседнику не приезжать и заниматься своими делами.

Кроме того, киргизский лидер опроверг утверждения Аблязова о том, что якобы просил у него денег. Он заметил, что в те дни деньги ему "не были нужны", так как он уже пришел к власти после событий 2020 года.

Аблязов называл себя лидером казахстанской оппозиции в республике в начале 2022 года. Он говорил, что разработал план по смене власти в Казахстане. По его словам, он планировал возглавить временное правительство Казахстана и заручиться поддержкой западных лидеров.

Протесты тогда начались из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. Президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, в итоге организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

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