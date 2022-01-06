ОДКБ приняла решение направить в Казахстан миротворческие силы

Фото: ТАСС/Турар Казангапов

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. Об этом сообщил премьер-министр Армении, председатель совета Никол Пашинян.

"В связи с обращением президента <...> Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету <...> Совет коллективной безопасности ОДКБ <...> принял решение направить миротворческие силы ОДКБ в Казахстан", – написал Пашинян в Facebook.

Он уточнил, что силы ОДКБ направляются в республику на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки.

Ранее в ходе совещания президент Казахстана сообщил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. По мнению Токаева, происходящее в республике – акт внешней агрессии.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. Токаев также ввел в стране временное госрегулирование цен на топливо.