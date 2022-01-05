Двое военных погибли в ходе антитеррористической операции в Алма-Ате – СМИ

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Двое военных погибли в ходе антитеррористической операции в в Алма-Ате, сообщает издание Zakon.kz.

"При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты погибли двое военнослужащих ВС Республики Казахстан", – отмечается в сообщении.

Заместитель главы города Ержан Бабакумаров уточнил, что в Алма-Ате идет контртеррористическая операция, спецслужбам удалось освободить воздушную гавань, которую ранее захватили протестующие. Уточняется, что аэропорт переводят в обычный режим работы.

Также, по информации МВД, в различных районах республики при подавлении движения митингующих погибли 8 сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии. Травмы получили 317 силовиков.

Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. Президент Токаев также ввел в стране временное госрегулирование цен на топливо.

В связи с данной ситуацией в столице республики Нур-Султане введен режим чрезвычайного положения. Аналогичные решения предприняты в отношении Алма-Аты и области, а также Мангистауской области.

Позже стало известно, что режим ЧП объявлен на всей территории Казахстана.