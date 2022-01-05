Президент Казахстана выступил с обращением к гражданам

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам республики. Его обращение транслировал государственный телеканал "Хабар 24".

Глава государства заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности страны, которую ранее занимал Нурсултан Назарбаев в роли пожизненного председателя.

"С сегодняшнего дня мы намерены действовать максимально жестко в отношении правонарушителей", – также объявил Токаев.

Президент Казахстана добавил, что в ходе несанкционированных протестных акций в республике были убиты и ранены сотрудники правоохранительных органов страны. По словам Токаева, волнения стали следствием действий "финансово мотивированных" заговорщиков.

Казахстанский лидер анонсировал, что в скором времени выступит с новым пакетом предложений по политическим реформам в стране. Токаев подчеркнул, что остается приверженцем последовательных перемен.

Протесты в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. Президент Токаев также ввел в стране временное госрегулирование цен на топливо.

На данный момент в столице республики Нур-Султане введен режим чрезвычайного положения. Аналогичные решения предприняты в отношении Алма-Аты и области, а также Мангистауской области.