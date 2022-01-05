Президент Казахстана принял отставку правительства

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Соответствующий указ опубликован в среду, 5 января, на официальном сайте лидера республики.

Согласно документу, члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

Временно исполнять обязанности премьер-министра будет первый вице-премьер Алихан Смаилов. Указ вводится в действие со дня подписания.

Ранее Токаев ввел в Мангистауской области и в Алма-Ате режим чрезвычайного положения, который будет действовать две недели – с 01:30 среды, 5 января, до полуночи 19 января 2022 года.

Отмечается, что режим ЧП введен из-за обострения ситуации в целях общественной безопасности, восстановления правопорядка, законности и защиты прав и свобод граждан.

Кроме того, указ предусматривает ограничения на въезд и выезд из Алма-Аты. На период действия режима ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запрещена продажа оружия, боеприпасов, алкоголя. Также запрещено проводить мирные собрания, спортивные и другие массовые мероприятия, а также забастовки.