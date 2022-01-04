Президент Казахстана призвал митингующих не поддаваться на провокации

Евгений Биятов/POOL/ТАСС



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к митингующим и призвал их не поддаваться на провокации. Соответствующее видеообращение опубликовано в Facebook пресс-секретаря главы Казахстана Берика Уали.

Он напомнил, что призывы к атаке служебных помещений различных ведомств являются незаконными. По его словам, за такое преступление может последовать наказание.

"Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. <...>Власть не падет", – заявил Токаев.

Президент также подчеркнул, что власти необходимо взаимное доверие и диалог, а не конфликт. Он отметил, что завтра пройдет рабочее совещание по всем вопросам. Токаев также сказал, что все законные требования и просьбы будут учтены.

Позже Токаев написал в Twitter, что в Актау приступила к работе Правительственная комиссия, в которую включили сотрудников Администрации президента. По его словам, комиссии поручено найти взаимоприемлемое решение.

Политолог Андрей Кошкин рассказал телеканалу Москва 24, что цены на сжиженный газ в стране выросли в два раза – с 60 до 120 тенге. По его мнению, именно из-за этого люди начали устраивать митинги. При этом эксперт подчеркнул, что недовольство связано и с другими причинами.

Спустя некоторое время Токаев сообщил, что правительство приняло решение снизить цену за сжиженный газ в Мангистауской области до 50 тенге за литр.

Ранее сообщалось, что в Европе начались протесты из-за новых антикоронавирусных мер. В Бельгии одним из требований антипрививочников является возвращение права посещать бары и рестораны.

