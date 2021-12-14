Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

12:28

Мэр Стамбула раскритиковал публикацию видео с очередями за дешевым хлебом

за рубежом

Фото: AP Photo/Emrah Gurel

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что не приветствует публикацию видео с очередями за дешевым хлебом. При этом политик признал, что граждане Турции стали более бедными после резкого падения местной валюты. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Имамоглу рассказал, что власти сделают все возможное для обеспечения жителей города дешевым хлебом. При этом он добавил, что за год мешок муки подорожал с 127 до 325 лир.

Ранее в Сети появились видео из Стамбула, где люди стоят в длинных очередях за дешевым хлебом. Цены на него субсидируют городские власти. Стоимость народного хлеба в специальных ларьках составляет 1,25 лиры. При этом в магазинах цена на хлеб достигает 2,5–3,5 лиры.

Курс лиры обвалился 23 ноября до рекордных показателей – с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. По словам финансового аналитика, такое падение за одни сутки стало максимальным за последние 20 лет. А лидеры оппозиционных партий обвинили президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в некомпетентности. Они также высказались за проведение досрочных выборов.

Специалист прокомментировал обвал турецкой лиры

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать