Мэр Стамбула раскритиковал публикацию видео с очередями за дешевым хлебом

12:28
Фото: AP Photo/Emrah Gurel
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что не приветствует публикацию видео с очередями за дешевым хлебом. При этом политик признал, что граждане Турции стали более бедными после резкого падения местной валюты. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
Имамоглу рассказал, что власти сделают все возможное для обеспечения жителей города дешевым хлебом. При этом он добавил, что за год мешок муки подорожал с 127 до 325 лир.
Ранее в Сети появились видео из Стамбула, где люди стоят в длинных очередях за дешевым хлебом. Цены на него субсидируют городские власти. Стоимость народного хлеба в специальных ларьках составляет 1,25 лиры. При этом в магазинах цена на хлеб достигает 2,5–3,5 лиры.
Курс лиры обвалился 23 ноября до рекордных показателей – с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. По словам финансового аналитика, такое падение за одни сутки стало максимальным за последние 20 лет. А лидеры оппозиционных партий обвинили президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в некомпетентности. Они также высказались за проведение досрочных выборов.
Специалист прокомментировал обвал турецкой лиры
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: