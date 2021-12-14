Мэр Стамбула раскритиковал публикацию видео с очередями за дешевым хлебом

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Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что не приветствует публикацию видео с очередями за дешевым хлебом. При этом политик признал, что граждане Турции стали более бедными после резкого падения местной валюты. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Имамоглу рассказал, что власти сделают все возможное для обеспечения жителей города дешевым хлебом. При этом он добавил, что за год мешок муки подорожал с 127 до 325 лир.

Ранее в Сети появились видео из Стамбула, где люди стоят в длинных очередях за дешевым хлебом. Цены на него субсидируют городские власти. Стоимость народного хлеба в специальных ларьках составляет 1,25 лиры. При этом в магазинах цена на хлеб достигает 2,5–3,5 лиры.

Курс лиры обвалился 23 ноября до рекордных показателей – с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. По словам финансового аналитика, такое падение за одни сутки стало максимальным за последние 20 лет. А лидеры оппозиционных партий обвинили президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в некомпетентности. Они также высказались за проведение досрочных выборов.

