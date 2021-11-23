В Турции прошли акции протеста после обвала лиры

23 ноября, 23:39
Фото: depositphotos/flogeljiri
Акции протеста прошли в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой валюты – лиры. Об этом заявили в эфире телеканала Halk TV.
По данным издания, митингующие потребовали отставки турецкого правительства, а также отстранения правящей Партии справедливости и развития.
Уточняется, что протестующих разогнали полицейские.
Во вторник, 23 ноября, курс лиры обвалился до рекордных показателей – с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Как заявил в интервью РИА Новости финансовый аналитик Арда Тунджа, такое падение за одни сутки стало максимальным за последние 20 лет.
В свою очередь, лидеры оппозиционных партий обвинили президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в некомпетентности. Они также высказались за проведение досрочных выборов.
Ранее индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 3,8 тысячи пунктов. Об этом свидетельствовали данные площадки.
По словам специалистов, такие показатели были зафиксированы впервые с лета.
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