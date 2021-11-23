В Турции прошли акции протеста после обвала лиры

Фото: depositphotos/flogeljiri

Акции протеста прошли в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой валюты – лиры. Об этом заявили в эфире телеканала Halk TV.

По данным издания, митингующие потребовали отставки турецкого правительства, а также отстранения правящей Партии справедливости и развития.

Уточняется, что протестующих разогнали полицейские.

Во вторник, 23 ноября, курс лиры обвалился до рекордных показателей – с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Как заявил в интервью РИА Новости финансовый аналитик Арда Тунджа, такое падение за одни сутки стало максимальным за последние 20 лет.

В свою очередь, лидеры оппозиционных партий обвинили президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в некомпетентности. Они также высказались за проведение досрочных выборов.

Ранее индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 3,8 тысячи пунктов. Об этом свидетельствовали данные площадки.

По словам специалистов, такие показатели были зафиксированы впервые с лета.