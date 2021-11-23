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Москва 24

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Экономика

11:25

Индексы Мосбиржи и РТС опустились до уровней лета

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симон

Индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 3,8 тысячи пунктов впервые с 9 августа. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Сейчас он находится на уровне 3778,49 пункта, потеряв 2,43%. Индекс РТС упал на 2,56%, он стал ниже 1,6 тысячи пунктов впервые с июля, составив 1586,41 пункта.

Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 1,04%. Он упал до 3832,33 пункта, РТС – на 0,83%, до 1614,61 пункта.

К 10:39 индекс Мосбиржи начал расти и составил 3 878,04 пункта, РТС вырос на 0,23%, до 1 631,77 пункта.

Ранее сообщалось, что российский рынок акций заметно вырос по РТС на фоне укрепления рубля к доллару, однако умеренно снизился по индексу Мосбиржи.

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