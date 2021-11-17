Объем вложений РФ в ценные госбумаги США сократился до 3,9 млрд долларов

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Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в сентябре сократился до 3,918 миллиарда долларов, следует из документов министерства финансов США.
Для сравнения еще в августе указанный показатель составлял 4,004 миллиарда долларов.
На долгосрочные облигации в российских вложениях в сентябре приходились 204 миллиона долларов. А на краткосрочные – 3,7 миллиарда.
Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала весной 2018 года. Так, в апреле их уровень снизился с 96 до 48,7 миллиарда долларов.
По состоянию на сентябрь 2021 года крупнейшим держателем госбумаг США остается Япония, вложившая примерно 1,3 триллиона долларов. Второе место занимает Китай (около 1,05 триллиона долларов).
Ранее сообщалось, что потенциальный дефолт, который может произойти в США, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом заявил президент США Джо Байден. По его словам, дефолт может произойти, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга.
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