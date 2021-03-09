Компании США оказались крупнейшими держателями госдолга РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк представил структуру держателей российского госдолга. Среди нерезидентов главными кредиторами России оказались инвесторы, осуществляющие вложения через компании Великобритании и США.
Суммарные вложения оцениваются в 1,91 триллиона рублей по номиналу, что превышает общие вложения инвесторов из других иностранных юрисдикций (по 6,9 процента или 947 и 944 миллиарда рублей соответственно).
Далее следуют Бельгия (3%), Сингапур (1,5%), Франция (0,8%) и Китай (0,8%). Всего на 1 января 2021 года иностранцы держали около четверти (23,3%) выпущенных облигаций федерального займа (ОФЗ).
При этом Банк России отметил высокую долю спроса на ОФЗ со стороны "настоящих" нерезидентов. Так, доля присутствия аффилированных с Россией лиц составила менее одного процента.
В то же время ЦБ предупредил, что "наблюдаемая страновая концентрация среди нерезидентов может способствовать уязвимости российского рынка к ухудшению геополитических факторов".
Крупнейший российский держатель ОФЗ, размещаемых Минфином, владел бумагами на 2,4 триллиона рублей, что составляет 17,7% всего объема рынка рублевых гособлигаций России.
Банк России считает такую концентрацию на внутреннем долговом рынке "относительно высокой". Больше половины российского госдолга, номинированного в ОФЗ (51,1%), приходится на десять крупных участников.
Среди них есть локальные инвесторы и нерезиденты, однако перечень банк не раскрывает. Также материалах ЦБ указывается, что высокая концентрация на рынке ОФЗ "носит временный характер".
В 2020 году чистый вывоз капитала из России частным сектором возрос в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом и составил 47,8 миллиардов долларов.
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