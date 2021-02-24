Госдолг России в 2020 году вырос на 39,9%

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Государственный долг России в 2020 году увеличился на 39,9 процента и достиг 18,99 триллиона рублей.
Как говорится в материалах Счетной палаты (СП), эта сумма составляет 17,8 процента от ВВП страны.
При этом внутренний долг увеличился на 45,4 процента и достиг 14 триллионов 790,5 миллиарда рублей. Внешний долг в иностранной валюте вырос на 3,5 процента и составил 56,8 миллиарда рублей.
За 2019 год рост госдолга отмечался на 7,8 процента и достигал 13 триллионов 567,4 миллиарда рублей или 12,3 процента ВВП.
В декабре Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.
Так, в 2021 году запланирован дефицит бюджета в 2,75 триллиона рублей или 2,4 процента ВВП, в 2022-м – 1,25 триллиона рублей (1% ВВП), в 2023-м – 1,41 триллиона рублей (1,1% ВВП).
Владимир Путин подписал закон о главном финансовом документе страны
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