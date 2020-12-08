Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы

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Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон отвечает задачам поддержки граждан и направлен на решение задач по стимулированию экономического роста. При формировании документа правительство исходило из двух приоритетов: исполнения соцобязательств перед населением и реализации нацпроектов.
Проект бюджета на три года прогнозирует рост его доходов с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году и 22,263 триллиона в 2023 году, а также расходов с 21,52 триллиона рублей до 21,884 триллиона и 23,671 триллиона соответственно.
Отмечается, что по итогу образуется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП – в 2022 году и 1,1% ВВП – в 2023 году.
При этом в 2022 и 2023 годах ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы в размере 703 миллиардов и 787 миллиардов рублей соответственно. Эти суммы должны будут пойти в Фонд национального благосостояния.
Недостачу хотят покрывать в основном за счет внутренних займов. На финансирование дефицита за счет ФНБ в 2021 году заложили 91 миллиард рублей. Объем фонда должен составить на конец 2021 года 12,487 триллиона рублей, 2022 года – 12,638 триллиона, 2023 года – 13,474 триллиона.
Уточняется, что основные характеристики бюджета определяли исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 115,533 триллиона рублей в 2021 году, 124,223 триллиона – в 2022 году и 132,822 триллиона – в 2023-м.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ранее спрогнозировал падение российский экономики. По его словам, по итогам 2020 года падение ВВП составит приблизительно 4,5%. Центробанк РФ заявлял о похожих цифрах.
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на три года
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