В Госдуме приняли проект бюджета РФ на 2021–2023 годы в I чтении

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госдуме в I чтении приняли проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, сообщает РИА Новости.
Его представил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он отметил, что в 2021 году бюджетная политика будет нацелена на продолжение финансирования антикризисных программ в рамках восстановления экономики. Помимо этого, бюджет будет учитывать ресурсы для развития тех национальных целей развития, которые поставил президент России Владимир Путин.
Он отметил переходность 2021 года, в котором еще будет сохраняться 2,4% дефицита бюджета в расчете от ВВП. Дополнительные расходы планируется профинансировать за счет госзаимствований, сообщил Силуанов. Он подчеркнул, что впоследствии предусмотрена нормализация бюджетной политики.
"В 2022 году Россия выйдет на обычные параметры расходов, заимствований в соответствии с бюджетными правилами, при этом расходы федерального бюджета предусмотрены даже на более высоком уровне, чем это было предусмотрено в трехлетке, которую мы принимали годом ранее", – заявил Силуанов.
С учетом увеличения государственных заимствований в этом году и переходный период 2021 года уровень госдолга увеличится с 13% до 20-21% в 2023 году. Силуанов заявил, что сохранение его динамики необходимо при оценке страховых рисков и уровня долгосрочных процентных ставок в экономике. Последние в свою очередь должны находиться на низком уровне, отметил глава Минфина РФ.
Также он сообщил, что ко второму чтению будут предложены поправки, которые уточнят структуры и параметры финансового обеспечения национальных проектов и отдельных государственных программ.
Отмечается, что проект бюджета предусматривает рост его доходов с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 и до 22,263 триллиона в 2023 году. Расходы также будут расти: в 2021 года ожидается, что они составят 21,52 триллиона рублей, в 2022 году – 21,884 триллиона, в 2023 году – 23,671 триллиона.
Из этого исходит, что проект сформулирован с дефицитом бюджета. Он составит 1% от ВВП в 2022 и 1,1% – в 2023 году. Ожидается, что показатель инфляции при этом составит 3,7% в 2021 году, 4% – в 2022–2023 годах.
Характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 115,533 триллиона рублей в 2021 году, 124,223 триллиона – в 2022 и 132,822 миллиона – в 2023.
Ранее в третьем, окончательном чтении в Госдуме приняли закон о формировании правительства РФ. В документе прописаны статус правительства страны, организационно-правовые основы его формирования и принципы деятельности. Закон вступит в силу после публикации.
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