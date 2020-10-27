Госдума приняла поправки в закон о Конституционном суде РФ

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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли президентские поправки в закон о Конституционном суде РФ.

Согласно ним, КС РФ состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Судьям запретят высказываться публично, в том числе в СМИ и интернете, по вопросам, рассматриваемым судом, а также критиковать решения инстанции.

Особое мнение судьи можно будет приобщить к протоколу заседания. Также Конституционный суд наделят правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов.

Президент, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти смогут обращаться в КС РФ с соответствующим запросом.

Также Конституционный суд сможет по запросу президента проверять конституционность законопроектов и принятых законов до их подписания главой государства, а также законов субъектов РФ до их обнародования главой региона.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В результате за изменения высказались 77,92 процента россиян, против – 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента. 4 июля поправки вступили в силу. Обновленный текст Конституции РФ опубликовали на официальном портале правовой информации.

