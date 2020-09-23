Поправки в Конституцию должны на десятилетия зафиксировать основы развития страны – Путин

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Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию России должны зафиксировать фундаментальные основы развития страны. Об этом президент РФ сообщил во время выступления перед членами Совфеда в Кремле.

"Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны", – заявил президент РФ.

Путин подчеркнул, что речь идет об исторической преемственности, моральных ценностях, социальных гарантиях, повышении роли гражданского общества и укреплении баланса между всеми ветвями власти.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин направил законопроекты по развитию норм Конституции в профильные комитеты парламента. Предложенные инициативы рассмотрят в Совете Госдумы.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В результате за изменения высказались 77,92 процента россиян, против – 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента. 4 июля поправки вступили в силу. Обновленный текст Конституции РФ опубликовали на официальном портале правовой информации.