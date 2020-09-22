Законопроекты президента по развитию норм Конституции рассмотрят в Госдуме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил законопроекты президента РФ Владимира Путина по развитию норм Конституции в профильные комитеты парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Как ожидается, предложенные инициативы рассмотрят в Совете Госдумы.

"Инициативы направлены на совершенствование российского законодательства с учетом принятых изменений в Конституцию РФ. Законопроекты будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета ГД", – сообщили в пресс-службе парламента.

Ранее президент России Владимир Путин направил в Госдуму законопроект "О правительстве РФ", в котором предлагается скорректировать порядок формирования кабмина.

Кроме того, глава государства предложил несколько поправок в существующие законодательные нормы.

