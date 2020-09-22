В Госдуме предлагают проверять знание дорог у таксистов при трудоустройстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутаты Госдумы считают, что при трудоустройстве у таксистов должны проверять знание городских дорог, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя комитета ГД по транспорту и строительству Владимира Афонского.
"Водители такси должны иметь хоть первичные знания о магистралях агломераций. Навигатор должен использоваться только в качестве помощника при объезде пробок. Это может быть на уровне регламента работы таксомоторных компаний или ином нормативном уровне", – отметил Афонский.
Он также добавил, что водитель, который постоянно отвлекается на навигатор, может стать виновником аварии на дороге.
"Конечно, при постоянном развитии дорожно-транспортной инфраструктуры гаджеты помогают ориентироваться в городе. Но таксист должен изначально знать приблизительный маршрут. В правилах дорожного движения написано, что нельзя пользоваться сотовыми телефонами. Большое количество ДТП происходит именно из-за того, что водитель отвлекся", – уточнил парламентарий.
Ранее в Госдуме предложили защищать водителей такси от агрессивных и неадекватных пассажиров перегородкой. Депутаты отметили, что случаи некорректного поведения между пассажирами и водителями происходят довольно часто.
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