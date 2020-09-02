В Госдуме предложили защитить водителей такси перегородкой

10:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Госдуме предложили защищать водителей такси от агрессивных и неадекватных пассажиров перегородкой. Депутаты отметили, что случаи некорректного поведения между пассажирами и водителями происходят довольно часто, сообщает газета "Известия".
В материале говорится, что вопрос о необходимости установки перегородок в автомобилях такси планируют обсудить 15 сентября.
По словам специалистов, мера довольно спорная. Установка перегородок обернется дополнительными материальными затратами. Кроме того, многие водители такси работают на личных автомобилях и им будет трудно использовать машину для повседневных нужд, так как она будет оборудована перегородкой.
Также некоторые эксперты отмечают, что в перегородке, которая закрывает только спину водителя, нет смысла. Но если и устанавливать перегородку, то только такую, которая отделяет все заднее пространство. И только в тех случаях, когда автомобиль принадлежит таксопарку и эксплуатируется только в такси.
Ранее пассажир с ножом напал на таксиста на западе Москвы. Водитель получил ранение в область руки. Инцидент произошле по адресу Олимпийская деревня, дом 11. Отмечалось, что водитель такси получил незначительное ранение.
В такси хотят установить перегородку для защиты от нападений
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