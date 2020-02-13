Устроившая истерику в такси пассажирка рассказала о случившемся

Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza
Фитнес-тренер, устроившая скандал в столичном такси из-за отказа ее везти, прокомментировала инцидент.
Она рассказала, что утром вызвала такси в приложении и вышла, чтобы зайти в машину. Однако водитель почему-то долгое время не трогался с места, объяснила пассажирка.
"На мой вопрос: "Можем ли мы ехать побыстрее?" – он ответил, что только за отдельную плату. Меня насторожило, но решили ехать обычно. Тем более, еще был небольшой запас времени к началу работы. У меня проблемный двор, мы долго пытались выехать, почти выехали на Можайское шоссе, телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счетчик не отключен", – поделилась девушка в своем аккаунте в Instagram.
По словам пассажирки, она поняла, что что-то не так. Девушка решила спросить, что случилось.
"Он начал угрожать, что высадит меня прям на Можайском шоссе. Я очень испугалась, ведь я одна на трассе, непонятно, как вызвать новое такси, водитель не хотел отменять заказ специально – чтобы я не могла вызвать новое", – продолжает фитнес-тренер.
"Он ловко включил камеру в нужный момент и улыбался. Я плакала, а он улыбался. Я просила ехать, а он улыбался. Испугалась, признаю. Позже чересчур вышла из себя – конечно. Я уже опаздывала на работу, страх остаться одной на шоссе меня просто раздавил. В панике я не знала, что делать и как спасаться", – призналась она.
Пассажирка выразила сожаление в связи со своим поведением. Однако фитнес-тренер обратила внимание, что не она одна сталкивается с проблемами с водителями: это случалось и у ее друзей. Девушка призвала говорить о своих проблемах и напомнила, что каждый может столкнуться с несправедливостью.
В СМИ распространилось видео, на котором девушка оскорбляет таксиста. Пользователи соцсетей предположили, что это фитнес-тренер и участница конкурсов красоты Яна Данькова.
Сообщалось, что она уволилась из фитнес-клуба, в котором работала. Свои страницы в соцсетях девушка закрыла.
Таксист рассказал журналистам, что приехал по адресу в Одинцово и позвонил пассажирке. Примерно через семь минут она села в машину. По утверждению мужчины, девушка предъявила ему претензии насчет того, что он мог развернуться и начать поездку раньше.
Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов высказался о ролике, заявив, что в подобных ситуациях водителям такси не стоит молчать и лучше обращаться в полицию. Он посоветовал написать на девушку заявление.
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