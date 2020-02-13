"Воспитанная и адекватная": знакомые рассказали о скандалистке в такси

Фото: соцсети
В СМИ распространился ролик, на котором девушка оскорбляет столичного таксиста. Пользователи соцсетей предположили, что на кадрах запечатлена фитнес-тренер и участница конкурсов красоты Яна Данькова. Москва 24 связалась со знакомыми предполагаемой пассажирки, чтобы выяснить подробности произошедшего.
Знавший Данькову со школы Павел подтвердил, что на видео запечатлена именно она. Молодой человек рассказал, что у него "нет объяснения увиденному". По его словам, ранее ничего подобного за девушкой он не замечал.
Еще одна знакомая девушки Анна заявила: она не видела, что могло спровоцировать Данькову на подобные действия. Во время учебы в Томском политехническом университете "такого поведения за ней не наблюдала".
Бывшая коллега Яны из фитнес-индустрии Наталья также отмечает, что Данькова раньше не была замечена в каких-либо конфликтах.
Другой знакомый девушки Дмитрий тоже охарактеризовал ее как "добрую и веселую". А бывший тренер Даньковой Вадим предположил, что Яну могли спровоцировать.
"Знаю ее как адекватного и очень спокойного человека. Думаю, это была провокация таксиста намеренная. И потом итог снят на видео, обрезан и выложен. Каждого можно вывести из себя", – резюмировал он.
Ранее в соцсетях появился ролик, на котором девушка в крайне грубой форме общалась с таксистом из-за того, что тот отказался ее везти. Мужчина записал на видео, как пассажирка пытается его бить и обзывает "мразью". Кроме того, угрожает, что скоро "люди сюда подъедут". Сам водитель при этом ведет себя спокойно и не реагирует на нападки.
Позднее таксист рассказал журналистам, что приехал по адресу в Одинцово и позвонил пассажирке. Примерно через семь минут та села в машину. По словам мужчины, девушка предъявила ему претензии, что он мог развернуться и начать поездку раньше.
Везти такого клиента таксист отказался, однако предложил ей не платить за вызов машины. А видео начал снимать, "чтобы обезопасить себя" на случай, если девушка напишет заявление в полицию. Он также отметил, что не обижается на нее, при этом больше волнуется за репутацию пассажирки.
Тем временем стало известно, что Данькова уже уволилась из фитнес-клуба. На данный момент неясно, приняла ли она такое решение самостоятельно или под давлением клуба. Вместе с этим девушка закрыла доступ к своим соцсетям, в частности к странице во "ВКонтакте". Примечательно, что она состояла в таких сообществах, как "Территория добра", "Драгоценные советы его святейшества Далай-Ламы" и "Зоозащита Томск 6 рукопожатий".
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