Пассажирка такси в Москве напала на водителя

Пассажирка устроила истерику столичному таксисту

Девушка напала на столичного таксиста из-за того, что мужчина отказался ее везти. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

В Сети появилась видеозапись инцидента. Водитель запустил съемку на мобильном телефоне – в ролике видно и слышно, как женщина требует немедленно завести машину, называет таксиста "мразью" и бьет его.

Несмотря на то, что водитель не реагирует, пассажирка продолжила ему угрожать и заявила, что скоро "люди сюда подъедут". Чем закончился инцидент, достоверно неизвестно. По некоторым данным, изначально женщина вызвала такси в Одинцово, чтобы доехать до одного из столичных фитнес-центров.