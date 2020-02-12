Насильникам и убийцам планируют запретить водить такси

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Министерство транспорта разработало законопроект, согласно которому лица, которые были судимы за убийство, изнасилование и терроризм, не смогут водить такси и общественный транспорт, сообщает газета "Известия".
В пресс-службе правительства России отметили, что в июле документ хотят внести в комиссию по законопроектной деятельности, а в октябре – в Госдуму.
Предполагается, что работодателей обяжут не допускать к такой работе граждан с неснятой или непогашенной судимостью, а также лиц, судимых за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование и терроризм.
Таким образом, планируется обеспечить безопасность пассажиров.
В ноябре сообщалось, что Минтранс по поручению Владимира Путина разработал законопроект, запрещающий насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам работать в такси и на общественном транспорте.
Предполагается, что все водители будут обязаны предоставить работодателю справку из полиции о судимости. На это отводится 120 дней, после чего водителей необходимо отстранить от управления машиной, если они не выполнили требования закона.
В декабре члены Совфеда и депутаты Госдумы предложили поправки о штрафах за нарушения агрегаторами такси правил работы. Штрафы могут достичь 500 тысяч рублей.
Насильникам и убийцам запретят водить общественный транспорт в России