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Москва 24

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Общество

11:03

Убийцам и насильникам хотят запретить управлять общественным транспортом

транспорт общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам хотят запретить работать в такси и на общественном транспорте. Законопроект по этой теме разработали в министерстве транспорта РФ по поручению президента Владимира Путина, сообщает "Коммерсант".

Закон предусматривает запрет на допуск к управлению таксомоторами, автобусами, троллейбусами и трамваями лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость по статьям "Убийство", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Истязание", "Изнасилование", "Теракт", "Организация террористического сообщества" и "Организация деятельности террористической организации".

По новому закону все водители будут обязаны предоставить работодателю справку из полиции о судимости. На это отводится 120 дней, после чего водителей необходимо отстранить от управления машиной, если они не выполнили требования закона.

Работа над законом началась после поручения президента РФ Владимира Путина в сентябре 2017 года. Проблему тогда обсудили на заседании Госсовета по теме пассажирских перевозок.

Ранее стало известно, что правительство РФ готовится принять постановление, согласно которому водители смогут предъявлять инспекторам ГИБДД полис ОСАГО в электронном виде. Проект документа разрабатывается профильными ведомствами.

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