Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:45 (обновлено 12.11.2019 19:30)

Водителей призвали к осторожности на дорогах из-за возможных заморозков

город общество погода транспорт авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных автомобилистов попросили быть осторожными на дорогах в связи с возможными заморозками. Об этом сообщает ГКУ ЦОДД на своей официальной странице в Twitter.

В сообщении отмечается, что в ночь на 13 ноября температура воздуха в столице опустится ниже нуля, поэтому на дорогах будет скользко. Водителям следует держать максимальную дистанцию между транспортными средствами.

"Это не тот день, когда стоит гордиться умением "пройти в миллиметре". Если только пешком и в московском метро", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за тумана во вторник вечером и в ночь на среду. Предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Москве и Подмосковье будет действовать с 21:00 12 ноября до 09:00 13 ноября.

По прогнозам синоптиков, в среду в столице осадков не ожидается, будет также облачная с прояснениями погода. Температура в дневные часы будет колебаться в пределах +4...+6 градусов. В ночное время она может опуститься до нулевой отметки. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют "розовую" или "вишневую" зиму в Москве

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика