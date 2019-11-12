Водителей призвали к осторожности на дорогах из-за возможных заморозков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных автомобилистов попросили быть осторожными на дорогах в связи с возможными заморозками. Об этом сообщает ГКУ ЦОДД на своей официальной странице в Twitter.

В сообщении отмечается, что в ночь на 13 ноября температура воздуха в столице опустится ниже нуля, поэтому на дорогах будет скользко. Водителям следует держать максимальную дистанцию между транспортными средствами.

"Это не тот день, когда стоит гордиться умением "пройти в миллиметре". Если только пешком и в московском метро", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за тумана во вторник вечером и в ночь на среду. Предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Москве и Подмосковье будет действовать с 21:00 12 ноября до 09:00 13 ноября.

По прогнозам синоптиков, в среду в столице осадков не ожидается, будет также облачная с прояснениями погода. Температура в дневные часы будет колебаться в пределах +4...+6 градусов. В ночное время она может опуститься до нулевой отметки. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.