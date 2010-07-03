Синоптики объяснили "ощущается как" в прогнозах погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восприятие погоды человеком зависит от трех элементов – от температуры на термометре, от влажности и от скорости ветра, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, исследования того, как человек ощущает температуру на улице, проводились в разных странах.

"Например, если при температуре, близкой к нулю, идет сильный дождь и наблюдается порывистый ветер, то человек ощущает такой дискомфорт, как будто на улице минус 13 градусов. У нас это называется эффективной температурой", – рассказал Вильфанд.

Специалист подчеркнул, что температура на термометре и "по ощущениям" может разниться на 2–3 градуса, а может даже на 10–15 градусов. Однако она не всегда ощущается ниже, чем есть на самом деле. К примеру, человеку может казаться, что на улице гораздо теплее, чем показывает термометр, если в мороз солнечно и безветренно.

Кроме того, на метеозависимых людей влияет атмосферное давление. Как рассказала Москве 24 врач-терапевт Людмила Лапа, пережить повышенное атмосферное давление помогут усиленная терапия, отсутствие физических нагрузок, правильное питание и прогулки на свежем воздухе. Также Лапа посоветовала пить больше воды и тонизирующих напитков.

По прогнозам синоптиков, 12 ноября давление возрастет до 754–756 миллиметров ртутного столба, и в последующие дни этой недели тенденция повышения атмосферного давления сохранится. Во вторник температура воздуха начнет падать из-за прихода холодного атмосферного фронта. В Москве установится облачная с прояснениями погода, местами могут пройти кратковременные дожди. Днем воздух в столице прогреется до +7 градусов.

Со среды осадков не ожидается, будет также облачная с прояснениями погода. Температура в дневные часы будет колебаться в пределах +4...+6 градусов. В ночное время она может опуститься до нулевой отметки. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

