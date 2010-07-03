Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице во вторник и последующие дни атмосферное давление превысит норму, говорится на портале "Метеоновости"

По прогнозам, 11 ноября по области атмосферное давление составит 744–749 миллиметров ртутного столба, что является нормой. Однако 12 ноября давление вырастет до 754–756 миллиметров ртутного столба и в последующие дни этой недели тенденция повышения атмосферного давления сохранится, отмечают синоптики.

Кроме того, по прогнозам, во вторник температура воздуха начнет падать из-за прихода холодного атмосферного фронта. В Москве установится облачная с прояснениями погода, местами могут пройти кратковременные дожди. Днем воздух в столице прогреется до +7 градусов.

Со среды осадков не ожидается, будет также облачная с прояснениями погода. Температура в дневные часы будет колебаться в пределах +4...+6 градусов. В ночное время она может опуститься до нулевой отметки. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что ночные температуры в европейской части России в начале недели будут соответствовать майским значениям. По его словам, в ночь на вторник температура в городе не опустится ниже +6 градусов, отметив, что такие показатели характерны для начала мая.

В целом до конца недели температура воздуха в городе будет не ниже +5 градусов. Такой прогноз верен для европейской части России.

Ранее синоптики рассказали, что метеорологическая зима в Москве откладывается до конца ноября, хотя по климатическим законам она должна была наступить 10 ноября.

Эта зима, по прогнозам синоптиков, может стать самой теплой в истории метеонаблюдений, поскольку уже сейчас наблюдается сдвиг прихода климатической зимы на две–три недели.

Ожидается, что средняя температура в столичном регионе будет выше нормы примерно на четыре градуса. До этого самой теплой в городе была зима 1960–1961 годов. Тогда температура в среднем не превышала -2,8 градуса, что почти на 5 градусов выше нормы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что до марта и до апреля, особенно январь и февраль, погода будет находиться в цвете бордо – это означает, что превышение нормы будет доходить до 5 градусов с плюсом на средний показатель.

Для обозначения этой аномалии специалисты предлагают ввести новый термин – "вишневая зима". За 140 лет в Москве было семь "вишневых зим".

