Кардиологи объяснили, как смена погоды влияет на сердце

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Резкая и аномальная смена погоды может негативно влиять на состояние сердца. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РФ.
Специалисты ведомства подготовили рекомендации, которые позволяет перенести переходный период без угрозы для здоровья.
"Остро на смену погоды, как правило, реагируют люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями суставов и костей. Наиболее частыми симптомами являются головная боль, слабость, возможно тошнота, кровотечения из носа, что чаще всего обусловлено перепадами артериального давления", – сформулировала проблему врач-кардиолог Регионального сосудистого центра Домодедовской больницы Александра Попова.
Сообщается, что во время переходного погодного периода врачи советуют соблюдать щадящий режим дня, избегать переутомления и стрессов. Чтобы скачок давления не застал врасплох, специалисты призывают пользоваться тонометром.
"Важно не упускать из внимания симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний. Например, боли в груди давящего, жгучего характера с иррадиацией в левую руку, лопатку, кризовое течение артериальной гипертензии являются поводом для незамедлительного обращения к врачу", – подчеркнула врач.
Риск инсульта, как ранее заявили представители медицинского сообщества, напрямую касается людей с избыточным весом, курильщиков, любителей алкоголя, кофе, газировки и сладостей. Профилактикой недуга могут выступить аэробные нагрузки.
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