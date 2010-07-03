Врач рассказал, как обезопасить себя от инсульта и инфаркта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day) отмечается 29 октября. В связи с этим врачи напомнили, как снизить риск возникновения заболевания.

По словам специалистов, в зоне риска находятся люди с избыточным весом, курильщики, любители алкоголя, острой пищи, кофе, газировки и сахара. Инфаркт может произойти у людей, которые ходят в спортивный зал в вечернее время.

"У человека вырабатывается адреналин, который сжигается в мышцах. Но так как он весь день сидит в офисе и не двигается, адреналин направляется к сердцу. Нагрузка на орган возрастает. Затем человек отправляется на тренировку, чтобы "сжечь" лишний адреналин, но он забывает, что его сердце уже перегружено", – цитирует портал News.ru кардиолога Андрея Кондрахина.

В качестве профилактики специалист рекомендует аэробные нагрузки. Стоит пройтись по улице быстрым шагом в течение получаса – это поможет выгнать из организма лишний адреналин. Также специалист советует соблюдать режим сна, не переедать на ночь.

На сайте Роспотребнадзора также опубликованы рекомендации по профилактике инсультов. Отмечается, что среди факторов риска развития этого недуга – малоподвижный образ жизни. Также более половины всех инсультов связаны с последствиями несбалансированного рациона. Лишь 30 минут упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю снизят риск его развития на 25 процентов, сообщили в ведомстве.

Москвичи могут бесплатно проверить сердце и сосуды. Акция по профилактике и ранней диагностике инсульта проводится 29 и 31 октября. В ней принимают участие 59 медицинских учреждений. Горожанам сделают экспресс-оценку состояния сердца, измерят артериальное давление, определят индекс массы тела, возьмут анализы крови. По результатам диагностики пациентов проконсультируют специалисты и при необходимости направят их на дальнейшее, более углубленное исследование.

Чтобы принять участие в акции, необходимо предварительно записаться по телефону. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС, выданный на территории столицы. Всех желающих также приглашают посетить лекции, на которых врачи-неврологи расскажут о симптомах инсульта и алгоритме действий в случае их возникновения. Кроме того, медики дадут рекомендации по образу жизни пациентов, перенесших инсульт и профилактике рецидивов.

