Более 500 тыс дистанционных ЭКГ сделали в столице с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 500 тысяч дистанционных электрокардиограмм (ЭКГ) сделали врачи московской Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова с начала текущего года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"А с сентября 2018 года они могут передавать их на станцию для оперативной расшифровки кардиологом по беспроводному каналу", – говорится в сообщении.

Дистанционные ЭКГ позволяют получить результат электрокардиограммы буквально в течение двух-трех минут. Это ускоряет оказание квалифицированной медпомощи больным в случае подозрения на инфаркт миокарда и предшествующих ему состояний.

По словам главврача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николая Плавунова, возможность сделать кардиограмму на месте и оперативно получить ее расшифровку позволяет поставить правильный диагноз и начать терапию уже по дороге в больницу.

"Таким образом, они могут спасти человека, сохранить его здоровье", – приводятся в сообщении слова Плавунова.

Он отметил, что до появления новых устройств медикам приходилось консультироваться с кардиологом по телефону, теряя драгоценное время, и ставить диагноз без полной клинической картины.

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун накануне сообщил, что проект бюджета Москвы на 2020 год позволит выделить масштабные средства на обновление медицинского оборудования в организациях здравоохранения по городу. Он отметил, что программа модернизации оборудования в поликлиниках и больницах способствует повышению доступности высокотехнологичных исследований.

Ранее стало известно, что расходы на здравоохранение в 2020 году увеличат на 30 процентов. Прогнозируется, что доходы бюджета столицы в следующем году достигнут 2 триллионов 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей. Приоритет в сфере здравоохранения отдадут развитию амбулаторно-поликлинической помощи.

Проект бюджета Москвы на 2020 год, который передал парламентариям мэр столицы Сергей Собянин, одобрили в Мосгордуме.