Пять человек госпитализированы после жесткой посадки вертолета в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пять человек, которые находились на борту вертолета, совершившего жесткую посадку в Нижегородской области, были доставлены в областную клиническую больницу имени Н. А. Семашко. Об этом сообщила глава регионального Минздрава Галина Михайлова, передает ТАСС.

По ее словам, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, еще троих – средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медпомощь, уточнила Михайлова.

Кроме того, как утверждает министр, один из пилотов не получил серьезных травм, однако медики посоветовали ему пока находиться под наблюдением врачей. Михайлова отметила стойкость пилота, который первым оказывал помощь пострадавшим и помогал им выбраться из вертолета.

По информации АО "Национальная служба санитарной авиации", которую приводит региональный Минздрав, все пострадавшие были застрахованы, как и воздушное судно. В ближайшее время, как сообщает Михайлова, будет определен объем страховых выплат.

О жесткой посадке вертолета в Нижегородской области стало известно днем 22 октября. Предварительной причиной ЧП послужили проблемы технического характера.

Во время происшествия на борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет и предотвратить серьезную аварию. На место происшествия были направлены два вертолета для эвакуации людей.

