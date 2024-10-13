МАК и Якутское МТУ Росавиации займутся расследованием жесткой посадки самолета Ан-3

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Якутское МТУ Росавиации проведут расследование аварийной посадки самолета Ан-3 в Якутии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Росавиации.

При этом ключевой целью расследования станет выявление причин произошедшего. В дальнейшем ведомства намерены принять меры по предотвращению подобных событий в будущем.

Самолет Ан-3 АК "Борус" совершил аварийную посадку в 1,5 километра от города Олекминск в ночь на 13 октября. Всего на борту самолета находились пять человек, из них три члена экипажа и два пассажира, один из которых погиб.

Предварительно, причиной аварийной посадки могла стать потеря тяги двигателя, которая привела к дальнейшему его отказу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

