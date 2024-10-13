Один человек погиб при аварийной посадке самолета в Якутии

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Саха (Якутия)"

Самолет Ан-3 АК "Борус" совершил аварийную посадку в 1,5 километра от города Олекминск в Якутии. В результате случившегося один пассажир погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Республике Саха.

Всего на борту самолета находились пять человек, из них три члена экипажа и два пассажира. В ведомстве сообщили о готовности к реагированию пяти спасателей и одного воздушного судна Ми-8.

Причины аварийной посадки пока не уточняются.

Ранее самолет Як-130 упал в Волгоградской области при выполнении учебно-тренировочного полета. Пилот после катапультирования был госпитализирован.

Еще одно ЧП с воздушным судном произошло в Ульяновской области, где легкомоторный самолет приземлился на дорогу из-за неблагоприятных погодных условий. В результате инцидента никто не пострадал.