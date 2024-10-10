РИА Новости: пилот упавшего Як-130 госпитализирован

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Пилот учебно-тренировочного самолета Як-130 после катапультирования был госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Самолет упал на административной границе между Калмыкией и Волгоградской областью при выполнении учебно-тренировочного полета.

Правоохранители начали проверку по факту крушения лайнера.

Ранее легкомоторный самолет марки СП-38 приземлился на автодорогу вблизи села Суровка в Тереньгульском районе Ульяновской области из-за неблагоприятных погодных условий. В результате инцидента никто не пострадал, самолет также не получил повреждения.

