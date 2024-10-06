06 октября, 05:08Происшествия
Самолет загорелся во время посадки в аэропорту Лас-Вегаса
Фото: телеграм-канал SHOT
Самолет американской авиакомпании Frontier Airlines, выполнявший рейс 1326 по маршруту Сан-Диего – Лас-Вегас, загорелся во время жесткой посадки. Об этом сообщает CBS News.
Инцидент произошел в Международном аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе. О пострадавших не сообщалось, пассажиров и экипаж оперативно эвакуировали.
Причины произошедшего в настоящий момент выясняются.
Ранее аэропорт Внуково закрывали почти на 40 минут из-за лопнувшей шины у самолета Як-40, который прилетел из Вологды. Предварительно, у воздушного судна произошло частичное разрушение пневматики одной из стоек шасси.
На борту было 26 человек, из которых четверо – члены экипажа, а остальные 22 – пассажиры. О пострадавших информация не поступала.
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