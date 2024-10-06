Самолет загорелся во время посадки в аэропорту Лас-Вегаса

Фото: телеграм-канал SHOT

Самолет американской авиакомпании Frontier Airlines, выполнявший рейс 1326 по маршруту Сан-Диего – Лас-Вегас, загорелся во время жесткой посадки. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в Международном аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе. О пострадавших не сообщалось, пассажиров и экипаж оперативно эвакуировали.

Причины произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее аэропорт Внуково закрывали почти на 40 минут из-за лопнувшей шины у самолета Як-40, который прилетел из Вологды. Предварительно, у воздушного судна произошло частичное разрушение пневматики одной из стоек шасси.

На борту было 26 человек, из которых четверо – члены экипажа, а остальные 22 – пассажиры. О пострадавших информация не поступала.