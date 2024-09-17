Самолет Москва – Минводы экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира

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Самолет, следовавший по маршруту Москва – Минеральные Воды, вынужденно приземлился в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, передает РИА Новости со ссылкой на слова представителя волгоградского аэропорта Анастасии Голодовой.

По ее словам, инцидент произошел на рейсе SU1338 авиакомпании "Аэрофлот". Борт сел в Волгограде в 08:30. Подробности уточняются.

Ранее самолет компании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Уфу, совершил аварийную посадку в самарском аэропорту Курумоч. Поводом для этого послужило срабатывание датчика задымления в заднем отсеке лайнера. При этом спасатели, которые прибыли на место посадки самолета, не обнаружили возгорания.

