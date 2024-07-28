Человек погиб в результате падения легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Карачаево-Черкесии. В результате происшествия один человек погиб, следует из сообщения регионального главка МЧС РФ.

Воздушное судно упало рядом с селом Красный Курган в Малокарачаевском районе.

"На борту находились два человека, один из них погиб. Пострадавший доставлен в Малокарачаевскую центральную районную больницу", – говорится в телеграм-канале ведомства.

В ликвидации последствий крушения участвуют 15 специалистов и 5 единиц техники.

Ранее стало известно о падении вертолета Ми-28 в Калужской области. В результате ЧП экипаж погиб, сообщили позже в Минобороны. Вертолет упал в безлюдном месте во время выполнения планового полета. Воздушное судно рухнуло рядом с деревней Кленки в лесном массиве, уточнил глава Жиздринского района Александр Барыбин.

