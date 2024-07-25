Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

Шапша уточнил, что на месте крушения работают спасатели и оперативная группа.

До этого вертолет Robinson R44II пропал с радаров утром 19 июля в Якутии. 21 июля поиски вертолета на некоторое время пришлось приостановить из-за ухудшения метеоусловий, но с утра 22 июля их вновь возобновили.

В результате поисково-спасательных работ были найдены обломки пропавшего Robinson. Таким образом, пилот и трое пассажиров, которые находились на борту судна, погибли. Следователи завели уголовное дело по этому происшествию, а надзорное ведомство организовало проверку по безопасности полетов.

