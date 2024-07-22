В Якутии возобновили поиски пропавшего самолета Robinson

Фото: телеграм-канал "Полярные авиалинии"

Поиски пропавшего самолета Robinson R44II возобновили в Якутии. Об этом сообщила в телеграм-канале авиакомпания "Полярные авиалинии".

На поиски вылетел вертолет Ми-8, на борту которого находятся спасатели, сотрудник правоохранительных органов и бригада медиков.

О пропаже вертолета стало известно утром 19 июля. По данным транспортной прокуратуры, на его борту находились пилот и трое пассажиров. Надзорное ведомство организовало проверку безопасности полетов. СК на транспорте возбудил уголовное дело.

В МЧС опровергли информацию о том, что в вертолете находились силовики. По данным ведомства, в нем летели гражданские лица.

Спустя некоторое время поиски пропавшего вертолета были приостановлены из-за ухудшения метеоусловий.