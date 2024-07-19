Вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту пропал в Якутии

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Аварийный радиомаяк сработал на вертолете Robinson R44II в Якутии, на его борту находились пилот и трое пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Специалисты организовали поиски вертолета, для проведения спасательных работ подготовили воздушные суда ОАО "Полярные авиалинии".

Якутская транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку о безопасности полетов.

12 июля Sukhoi Superjet 100 разбился в лесном массиве Подмосковья. Он осуществлял транзитный перелет после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

На борту самолета находились два пилота и штурман – все члены экипажа погибли. Следователи завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.

Эксперты и комиссия определили приоритетную версию крушения. Предварительно, случившееся не было связано с работой двигателей. Вместе с тем специальная комиссия завершила расшифровку черных ящиков разбившегося самолета.