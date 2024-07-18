Сработавшая сигнализация в багажном отсеке Boeing стала причиной посадки в Красноярске

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Самолет Boeing, который летел из индийского Дели в американский Сан-Франциско, запросил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за того, что в багажном отсеке сработала сигнализация. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.

"Наши силы на месте, самолет уже приземлился. Скорее всего, что-то внутри произошло", – уточнили в ведомстве, добавив, что внешних признаков поломки не выявлено.

По информации пресс-службы, воздушное судно отбуксировали на стоянку.

В Росавиации подчеркнули, что признаков пожара или задымления на борту самолета авиакомпании Air India не выявлено.

"Около 18:30 по московскому времени на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна в Красноярске доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера", – уточнили в пресс-службе Росавиации.

В свою очередь, в экстренных службах заявили, что на борту Air India находились 252 человека. В настоящее время пассажиров высаживают, никому из них не потребовалась медпомощь.

Летевший по маршруту Дели – Сан-Франциско самолет авиакомпании Air India потребовал экстренную посадку в аэропорту Красноярского края вечером 18 июля. По данным экстренных служб, никто в результате происшествия не пострадал.

