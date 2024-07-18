Борт Air India запрашивал экстренную посадку в аэропорту Красноярска

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Самолет авиакомпании Air India, который летел из Дели в Сан-Франциско, запрашивал экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту.

В авиагавани не уточнили причину запроса посадки.

В экстренных службах заявили "Интерфаксу", что пассажирский Boeing уже приземлился в аэропорту Красноярска. По данным спецслужб, посадка произошла из-за подозрения на пожар в багажном отсеке. О пострадавших не сообщается.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом Нижневартовск – Минеральные Воды запросил экстренную посадку. Речь шла о воздушном судне авиакомпании "Азимут". У него отказал генератор. Однако приземление прошло штатно в аэропорту Минвод. По данным СМИ, на борту было 103 человека.

До этого самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул в лесном массиве Подмосковья. Он выполнял транзитный перелет после ремонта, направляясь в аэропорт Внуково.

На борту воздушного судна находились два пилота и штурман – все они погибли. Следователи уже завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.

