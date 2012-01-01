Очевидец: у самолета SSJ 100 перед падением странно гудел двигатель

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение под Коломной. В результате погибли три члена экипажа, пассажиров на борту не было. По официальным данным, лайнер выполнял тестовый полет после ремонта. Детали авиакатастрофы и слова очевидцев – в материале Москвы 24.
"Увели от жилых построек"
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) компании "Газпром авиа" совершал тестовый полет после ремонта 12 июля. Внутри находились только три члена экипажа – командир Евгений Булавко, второй пилот Максим Лукманов и стюард Владислав Харламов. Лайнер взлетел с авиазавода под Луховицами в сторону аэропорта Внуково в 14:52 по Москве, а в последний раз вышел на связь с диспетчером в 14:56.
"Предварительно, в момент нештатной ситуации борт находился на высоте около 900 метров", – рассказал источник в оперативных службах.
Лайнер упал около 15:00 в лесном массиве рядом с деревней Большое Карасево под Коломной. На место крушения прибыли более 30 спасателей отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России, а также семь единиц техники. Члены экипажа погибли, но благодаря их действиям жертв и разрушений на земле удалось избежать.
В МЧС России подтвердили падение Sukhoi Superjet 100 под Коломной
Собеседник в авиационных службах сообщил ТАСС, что Евгений Булавко был опытным пилотом. Образование он получил в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации, работал не только в "Газпром авиа", но и в еще одной авиакомпании. У командира воздушного судна осталась жена, добавил источник.
После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причиной крушения мог стать отказ двигателя, однако в госкорпорации "Ростех" призвали не делать поспешных выводов.
"Самолету 10 лет, ситуация неочевидная, причины могут быть разными. Самое неправильное сейчас – спешить с выводами. Будет расследование, которое ответит на все вопросы, мы окажем в этом всю необходимую поддержку", – сказали журналистам в "Ростехе".
"Окна в доме задребезжали"
Очевидец катастрофы Анна рассказала телеканалу Москва 24, что падение самолета сопровождалось странным гулом.
Другой очевидец Наталья Егорова была в своем домике, когда в районе 15:00 услышала шум, сообщает телеграм-канал "360".
"Такие громкие звуки, как будто кто-то басы включает. И потом звук самолета. Я выбежала на улицу, смотрю – самолет над нашим СНТ летит низко-низко. Я еще подумала, что он нам сейчас все деревья посшибает. Самолет отлетел подальше от нашего СНТ и упал в лес – и взрыв, гриб такой черный в небе", – вспомнила Наталья.
Еще один местный житель рассказал РЕН ТВ, что лайнер резко пошел вниз, пролетел над его деревней и упал.
"Произошел взрыв, когда он о землю стукнулся, – у нас даже окна в доме задребезжали. Черный дым – видать, топливо. Не так долго он горел, сам самолет: облако дыма поднялось наверх и все", – поделился мужчина.
Очевидец Анастасия Никишина тоже находилась рядом с местом катастрофы. Она рассказала РИА Новости, что сначала услышала хлопок, а затем увидела столб дыма.
"Было ощущение, что это беспилотник или кукурузник, потому что здесь кукурузники летают. И потом такой столб дыма поднимался. Через пару минут начали в беседе писать, что случилось, вызывайте спецслужбы", – отметила она.
Никишина добавила, что экстренные службы были на месте буквально через 10 минут.