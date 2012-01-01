Очевидец: у самолета SSJ 100 перед падением странно гудел двигатель

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение под Коломной. В результате погибли три члена экипажа, пассажиров на борту не было. По официальным данным, лайнер выполнял тестовый полет после ремонта. Детали авиакатастрофы и слова очевидцев – в материале Москвы 24.

"Увели от жилых построек"

Фото: телеграм-канал "Глава Коломны Александр Гречищев"

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) компании "Газпром авиа" совершал тестовый полет после ремонта 12 июля. Внутри находились только три члена экипажа – командир Евгений Булавко, второй пилот Максим Лукманов и стюард Владислав Харламов. Лайнер взлетел с авиазавода под Луховицами в сторону аэропорта Внуково в 14:52 по Москве, а в последний раз вышел на связь с диспетчером в 14:56.

"Предварительно, в момент нештатной ситуации борт находился на высоте около 900 метров", – рассказал источник в оперативных службах.

Лайнер упал около 15:00 в лесном массиве рядом с деревней Большое Карасево под Коломной. На место крушения прибыли более 30 спасателей отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России, а также семь единиц техники. Члены экипажа погибли, но благодаря их действиям жертв и разрушений на земле удалось избежать.



источник ТАСС в оперативных службах Экипаж героически увел самолет от жилых построек, дачных домов и СНТ.

В МЧС России подтвердили падение Sukhoi Superjet 100 под Коломной

Собеседник в авиационных службах сообщил ТАСС, что Евгений Булавко был опытным пилотом. Образование он получил в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации, работал не только в "Газпром авиа", но и в еще одной авиакомпании. У командира воздушного судна осталась жена, добавил источник.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причиной крушения мог стать отказ двигателя, однако в госкорпорации "Ростех" призвали не делать поспешных выводов.

"Самолету 10 лет, ситуация неочевидная, причины могут быть разными. Самое неправильное сейчас – спешить с выводами. Будет расследование, которое ответит на все вопросы, мы окажем в этом всю необходимую поддержку", – сказали журналистам в "Ростехе".

"Окна в доме задребезжали"

Фото: телеграм-канал "Глава Коломны Александр Гречищев"

Очевидец катастрофы Анна рассказала телеканалу Москва 24, что падение самолета сопровождалось странным гулом.



Анна очевидец падения самолета под Коломной Мы стали этот самолет взглядом провожать, потому что у него странно работал двигатель, он странно гудел. Потом смотрю: черный дым из леса поднимается. Не было никакого звука вообще. Он летел – и потом резко упал. И черный дым поднялся, но не было долгого горения.

Другой очевидец Наталья Егорова была в своем домике, когда в районе 15:00 услышала шум, сообщает телеграм-канал "360".

"Такие громкие звуки, как будто кто-то басы включает. И потом звук самолета. Я выбежала на улицу, смотрю – самолет над нашим СНТ летит низко-низко. Я еще подумала, что он нам сейчас все деревья посшибает. Самолет отлетел подальше от нашего СНТ и упал в лес – и взрыв, гриб такой черный в небе", – вспомнила Наталья.

Еще один местный житель рассказал РЕН ТВ, что лайнер резко пошел вниз, пролетел над его деревней и упал.

"Произошел взрыв, когда он о землю стукнулся, – у нас даже окна в доме задребезжали. Черный дым – видать, топливо. Не так долго он горел, сам самолет: облако дыма поднялось наверх и все", – поделился мужчина.

Очевидец Анастасия Никишина тоже находилась рядом с местом катастрофы. Она рассказала РИА Новости, что сначала услышала хлопок, а затем увидела столб дыма.

"Было ощущение, что это беспилотник или кукурузник, потому что здесь кукурузники летают. И потом такой столб дыма поднимался. Через пару минут начали в беседе писать, что случилось, вызывайте спецслужбы", – отметила она.

Никишина добавила, что экстренные службы были на месте буквально через 10 минут.