ТАСС: упавший в Подмосковье самолет выходил на связь спустя 4 минуты после вылета

Фото: телеграм-канал "112"

Экипаж рухнувшего в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 последний раз выходил на связь через 4 минуты после вылета. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По информации источника, самолет взлетел в 14:52 по московскому времени, а вышел на связь с диспетчером аэропорта уже в 14:56.

"Предварительно, в момент нештатной ситуации борт находился на высоте около 900 метров", – уточнили в оперативных службах.

После крушения в СМИ появились сообщения, что упавший самолет был импортозамещенным. Однако пресс-секретарь главы Минпромторга РФ Дмитрий Лысков в беседе с Москвой 24 опроверг эту информацию.

"Этот самолет, который потерпел крушение, не является импортозамещенным Sukhoi Superjet New, который проходил летные испытания плановые в том же районе", – уточнил он.

При этом Sukhoi Superjet New c номером 97001 успешно сел на аэродроме в Раменском. Он приземлился без каких-либо происшествий.

Лысков добавил, что упавший Sukhoi Superjet 100 был выпущен в 2014 году, а после передан в управление "Газпрому". Самолет выполнял транзитный перелет с завода, где он проходил плановый ремонт, во Внуково, где он базируется.

Самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул в подмосковном лесу в Коломенском районе. По информации СМИ, после взлета лайнер пытался сесть, летал по кругу и вырабатывал топливо, но при заходе на третий круг упал, а затем взорвался.

В результате погибли три члена экипажа, которые находились в самолете, – два пилота и штурман. Пассажиров на борту не было. Никто среди граждан не пострадал.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, из-за которого погибли двое и более лиц по неосторожности.

