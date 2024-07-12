МЧС России подтвердило падение самолета в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Подмосковье. Эту информацию подтвердили в МЧС РФ.

По информации пресс-службы ведомства, борт рухнул в лесном массиве Подмосковья.

На борту находились три члена экипажа, они погибли. При этом никто среди граждан не пострадал. Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев уточнил, что в самолете были два пилота и штурман.

"Сейчас место падения оцеплено, работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются. Прошу жителей сохранять спокойствие", – предупредил он в своем телеграм-канале.

По информации оперативных служб, Sukhoi Superjet 100 вылетел с авиазавода под Луховицами после планового ремонта. Он якобы осуществлял тестовый полет, после которого должен был приземлиться в аэропорту Внуково. При этом борт находился в воздухе больше часа, добавил собеседник агентства.

"Он упал с приличной высоты. При ударе о землю взорвался и загорелся", – приводит ТАСС слова источника.

Кроме того, по данным СМИ, в этот момент из Жуковского вылетал еще один такой же борт в рамках тестового полета, однако с этим воздушным судном не возникло проблем.

В пресс-службе Минпромторга России добавили, что Sukhoi Superjet 100 выполнял перегонный полет без пассажиров. По информации ведомства, борт принадлежал одной из гражданских авиакомпаний. При этом в авиационных службах рассказали агентству, что упавший самолет был выпущен в 2014 году, а в 2015-м передан в управление "Газпрому", который являлся его единственным эксплуатантом.

Расследовать крушение будет Межгосударственный авиационный комитет (МАК) вместе с экспертами Росавиации, уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко. В МАК уже сформировали комиссию, которая приступает к работе.

Самолет Sukhoi Superjet 100 упал в Коломенском районе Московской области днем 12 июля. По информации СМИ, лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо, однако при заходе на третий круг упал в лесном массиве.

