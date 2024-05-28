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28 мая, 23:46

Происшествия

Мужчина погиб при падении легкомоторного самолета в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "Юрий Юрин"

Человек погиб при крушении легкомоторного самолета, производящего сельскохозяйственные работы в Дергачевском районе Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, в Дергачевском районе между поселком Рабочий и поселком Радуевка, упал легкомоторный самолет, который производил сельскохозяйственные работы. В результате происшествия погиб мужчина", – написал он.

Юрин подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные службы, все обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее два человека погибли после столкновения двух самолетов в Кении в начале марта. Инцидент случился с пассажирским самолетом, который следовал из аэропорта Уилсона в Найроби до аэропорта Диани, и тренировочным бортом.

До этого стало известно, что во время авиашоу Thunder Over Michigan в США разбился истребитель МиГ-23, пилот и пассажир сумели катапультироваться.

Во Флориде небольшой самолет упал на парк жилых фургонов

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