Два человека погибли после столкновения двух самолетов в Кении – СМИ

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Два человека погибли после столкновения двух самолетов в национальном парке Найроби в Кении. Об этом пишет газета The Star.

По словам журналистов, инцидент произошел с пассажирским самолетом, который следовал из аэропорта Уилсона в Найроби до аэропорта Диани, и с тренировочным бортом.

Два пилота тренировочного борта погибли, однако 44 пассажира другого самолета не пострадали и успешно совершили посадку в аэропорту Уилсона, уточнили в газете.



Ранее самолеты южнокорейской авиакомпании Korean Air и гонконгской Cathay Pacific столкнулись в аэропорту на японском острове Хоккайдо. Однако в ходе инцидента никто не пострадал.

На борту первого лайнера, следовавшего в Сеул, находилось 288 человек, а второе воздушное судно было без пассажиров на стоянке. В результате столкновения на южнокорейском самолете оказалась сломана часть левого крыла, а у гонконгского – повреждена хвостовая часть.

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