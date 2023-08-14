Истребитель МиГ-23 упал на жилой дом во время авиашоу в США

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Во время авиашоу Thunder Over Michigan в США разбился истребитель МиГ-23, пилот и пассажир сумели катапультироваться. Об этом сообщает издание Click on Detroit.

Выступавший на шоу истребитель рухнул на парковку жилого комплекса в городе Белвиль в штате Мичиган. Пилот и пассажир успели катапультироваться и не пострадали.

На парковке в этот момент никого не было. Пилота и пассажира упавшего самолета доставили в больницу в качестве меры предосторожности.

На данный момент о причине крушения не сообщается, расследованием инцидента занялось Федеральное управление гражданской авиации США. После инцидента организаторы шоу досрочно завершили его.

Ранее стало известно, что 27 июля в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8 компании "Алтай Авиа". На борту воздушного судна находились 16 человек, включая троих членов экипажа.

В результате инцидента пострадали десять человек. Погибли пять человек. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.



В МЧС уточнили, что при падении вертолета на Алтае погибли 4 человека