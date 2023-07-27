СК возбудил дело после гибели шести человек при падении вертолета Ми-8 на Алтае

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту гибели шести человек в результате падения вертолета Ми-8 на Алтае. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По факту инцидента следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты Восточного межрегионального следственного управления. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.



Помимо этого, проверку по факту ЧП организовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура, сообщается на сайте ведомства.

Пострадавших при жесткой посадке воздушного судна направят на лечение в больницу Усть-Коксы, сообщили ТАСС в экстренных службах. Оттуда вертолетом пострадавших доставят в Барнаул. Согласно первым результатам осмотров, у всех пострадавших в катастрофе диагностированы ожоги разной степени. Экипаж воздушного судна в числе трех человек не пострадал при жесткой посадке.

Одним из пассажиров вертолета оказался гражданин Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства иностранных дел республики. Состояние пострадавшего уточняется.

При этом "Интерфаксу" рассказали в администрации Усть-Коксинского района республики, что пострадавших в результате аварии насчитывается десять человек. Первичный осмотр выявил у них наличие переломов и ожогов тела до 90%.

"Наш сотрудник выезжал на место. Около вертолета лежали десять пострадавших", – сообщили местные власти.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, пожар на месте крушения Ми-8 к настоящему времени потушен. Ликвидация огня была объявлена в 12:36 по московскому времени.

Один из очевидцев, оказавшийся в момент катастрофы недалеко от места происшествия, сообщил "Газете.ру", что причиной падения вертолета стало его столкновение со столбом.

"Я видел, как этот вертолет просто пролетал над полем. Он пошел на второй круг. И когда он садился, увидел, что там на посадке уже стоит вертолет, и хотел приземлиться на поле, пошел на разворот и хвостом задел электрический столб", – рассказал он.

По словам свидетеля, в результате столкновения столб разлетелся на части. Он также сообщил, что видел несколько выживших.

Крушение вертолета Ми-8 авиакомпании "Алтай Авиа" произошло около села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай 27 июля. По информации Росавиации, авария произошла в 200 километрах южнее Горно-Алтайска.

Всего на борту воздушного судна находились 15 человек. Полет выполнялся в качестве перевозки экскурсионной группы. Шестеро находившихся на борту скончались при крушении от полученных травм.



МЧС подтвердило крушение вертолета Ми-8 на Алтае