Девять человек погибли в результате крушения самолета в Судане

Фото: ТАСС

Девять человек погибли в результате крушения самолета "Антонов" в аэропорту Порт-Судан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление армии Судана.

"Транспортный гражданский самолет Антонов сегодня вечером при взлете потерпел крушение в Порт-Судане из-за технической неисправности", – указано сообщении.

Отмечается, что среди девяти погибших было четверо военных.

Ранее сообщалось, что в джунглях Колумбии нашли живыми четверых детей, летевших на самолете Cessna 206, который разбился в начале мая. С момента авиакатастрофы до нахождения детей прошло 40 дней.

К месту нахождения детей отправили вертолет, который доставит их в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, где врачи окажут им необходимую медицинскую помощь.

Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. На борту находилось тело пилота, при этом шесть пассажиров, среди которых было четверо детей, пропали.

Позднее были обнаружены еще два тела, предположительно, второго пилота и пассажирки – матери четверых детей.



Самолет Су-25 упал в море в районе Ейска Краснодарского края